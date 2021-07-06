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Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчиной

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:54
Шоу-бизнес
Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчиной
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 июля. Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подозревают в интимной связи с мужчиной. В Сети появилось видео, на котором фигурист флиртует не со своей женой, продюсером Яной Рудковской.

Особенно активно теории измен Плющенко придерживаются поклонники известного фигуриста в Китае. В одном из многочисленных фан-сообществ было опубликовано видео, смонтированное из разных интервью или пресс-конференций. На записях всегда фигурирует один и тот же мужчина — темноволосый и худой фигурист, выступающий на льду вместе с Плющенко.

На кадрах можно заметить странное поведение двух мужчин. Во время общения с журналистами супруг Рудковской откровенно «строит глазки» коллеге, периодически касаясь его. На другом отрывке видно, как мужчины катаются на льду, обнимая друг друга, словно в романтичном фильме. Но больше всего поклонников шокировал момент, в котором можно заметить, как Плющенко щипает неизвестного мужчину за пятую точку.

«Каминг-аут? Неожиданный поворот...»;

«Да он даже на Рудковскую так никогда не смотрел!»;

«Он что, того?? Вообще неожиданно!! Вот так каминг-аут», — отметили шокированные пользователи под видео, которое было размещено на YouTube.

Однако подобные слухи никак не влияют ни на личную жизнь олимпийского чемпиона, ни на его карьеру. В начале лета стало известно, что Плющенко включили в список тренеров сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

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плющенко рудковская фигурист
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