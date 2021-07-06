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Совет ТПП предложил создать в регионах РФ центры технологического превосходства
Экономика
Совет ТПП предложил создать в регионах РФ центры технологического превосходства
Prt Scr youtube.com  /  Фотостудия РТУ МИРЭА

Москва, 6 июля. Совет Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики предложил создать в регионах РФ сеть центров технологического превосходства.

Как рассказал глава ТПП России Сергей Катырин, центры помогут в реализации прорывных инновационных проектов. Одной из их задач является оказание комплексных инжиниринговых услуг, уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас в регионах идет работа по подбору предприятий, которые могли бы выступить в качестве потенциальных пилотных центров технологического превосходства. Заинтересованность в проекте уже проявили торгово-промышленные палаты и инжиниринговые центра Тульской, Калужской, Ростовской, Ярославской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Тамбовской и Томской областей, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Мордовии, Чувашии, Дагестана и Санкт-Петербурга.

Торгово-промышленная палата ранее предложила отменить НДФЛ для россиян, чья месячная зарплата не превышает 13,5 тысячи рублей в месяц. При этом для высокооплачиваемых сотрудников, наоборот, предлагается увеличить налоговую нагрузку до 45%.

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