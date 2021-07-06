Расчеты «Искандеров» отразили нападение условных диверсантов на учениях в Уссурийске

Уссурийск, 6 июля. Расчеты ОТРК «Искандер-М» уссурийской ракетной бригады отработали отражение атаки условных диверсантов в ходе учений в тайге.

Отмечается, что в ходе маневров ракетный дивизион был поднят по тревоге. Во время марша на колонну ОТРК «Искандер-М» совершила нападение диверсионная группа условного противника. Военнослужащие из группы сопровождения максимально быстро уничтожили неприятеля и продолжили движение в район назначения, передает телеканал «Звезда».

После прибытия в назначенный сектор экипажи развернули пусковые установки и подготовили их для нанесения удара по намеченным целям. Подчеркивается, что выполнение всех учебных задач уссурийская ракетная бригада отработала на отлично.

Ранее сообщалось, что военнослужащие военной базы ВС РФ в Таджикистане проверили боеготовность дивизиона зенитных ракетных систем С-300. В ходе учений дежурные силы обнаружили и поразили высокоскоростные цели условного противника.