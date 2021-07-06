Семья разбилась в Ростовской области, врезавшись в дерево

Ростов-на-Дону, 6 июля. В Веселовском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 4-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, происшествие случилось на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый — Верхнесоленый — Ажинов. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и съехал с дороги, столкнувшись с деревом. В результате столкновения смертельные травмы получил 4-летний мальчик, который скончался на месте ДТП. Другие два пассажира и водитель получили травмы.

пресс-служба ГУ МВД ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

Прибывшая на место аварии скорая оказала первую помощь женщине и годовалому ребенку. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее ФАН рассказывал о гибели человека на 5 км автодороги Чалтырь — Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области. У автомобиля МАЗ, перевозившего бревна, лопнула цепь крепления груза. В результате бревно убило человека в машине, который ехал по встречной полосе движения.