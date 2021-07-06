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Аналитики оценили перспективы розничных продаж в еврозоне

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:52
Экономика
Аналитики оценили перспективы розничных продаж в еврозоне
pixabay.com

Москва, 6 июля. Эксперты рынка отмечают, что продажи в розничном сегменте еврозоны в мае прибавили 4,4% по сравнению с апрелем.

DailyFx опросил аналитиков, чтобы узнать их отношение к динамике розничных продаж в Евросоюзе. Они указали на майское повышение после апрельского снижения. Об этом пишет «Прайм».

Инвесторы стали меньше доверять экономической системе ФРГ (индекс доверия снизился в июле до 63,3 пункта, хотя ранее находился на отметке в 79,8 пункта), как отмечают в Центре исследований экономики Европы.

Индекс текущих условий экономики в Германии прибавил во второй месяц лета и вышел на позицию в 21,9 пункта. В июне он достигал минус 9,1 пункта. Если говорить о статистике по экономическим условиям в еврозоне, то они выросли до 6 пунктов, будучи у минус 24,4 пункта в июне.

На российском рынке, тем временем, фиксируется повышенный ажиотаж в секторе онлайн-торговли товарами. О положительной тенденции в сегменте заявил премьер страны Михаил Мишустин.

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еврозона Евростат розничные продажи
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