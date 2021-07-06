Мужчина приревновал жену к соседу и зарезал его в Алтайском крае

Барнаул, 6 июля. Следственный отдел Рубцовска завершил расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло в декабре 2020 года на почве ревности.

Супруга обвиняемого распивала спиртное с соседом. Это не понравилось ее мужу, ревнивец зашел в квартиру и нанес несколько ножевых ранений 55-летнему мужчине. От полученных травм он скончался до приезда скорой, сообщили в «Алтайской правде».

Обвиняемый не стал свидетельствовать против себя и воспользовался 51 статьей Конституции РФ. Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать дело на рассмотрение в суд.

Правоохранительные органы раскрыли убийство 40-летней женщины на улице Красноармейской, сообщал ФАН. Как выяснили сотрудники полиции, 41-летний мужчина зарезал сожительницу из-за просьбы найти работу.