Толстой пригрозил отказаться от работы в ПА ОБСЕ из-за хамства в адрес России

Москва, 6 июля. Россия не будет работать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, если и дальше продолжится хамство. Об этом заявил глава делегации РФ и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Представитель России прокомментировал ситуацию в ПА ОБСЕ. Российская делегация во главе с Толстым ранее покинула зал заседаний в Вене из-за очередной русофобской резолюции под авторством Украины. Вице-спикер назвал инцидент хамством в адрес РФ и пригрозил отказаться от работы в ПА ОБСЕ, если это не прекратится.

Толстой ранее объяснил случай в зале заседаний. Делегация вынуждена была уйти в знак протеста. Вице-спикер Госдумы хлопнул дверью, когда уходил.