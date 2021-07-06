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Толстой пригрозил отказаться от работы в ПА ОБСЕ из-за хамства в адрес России

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:54
Политика
Толстой пригрозил отказаться от работы в ПА ОБСЕ из-за хамства в адрес России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 6 июля. Россия не будет работать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, если и дальше продолжится хамство. Об этом заявил глава делегации РФ и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Представитель России прокомментировал ситуацию в ПА ОБСЕ. Российская делегация во главе с Толстым ранее покинула зал заседаний в Вене из-за очередной русофобской резолюции под авторством Украины. Вице-спикер назвал инцидент хамством в адрес РФ и пригрозил отказаться от работы в ПА ОБСЕ, если это не прекратится.

Толстой ранее объяснил случай в зале заседаний. Делегация вынуждена была уйти в знак протеста. Вице-спикер Госдумы хлопнул дверью, когда уходил.

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