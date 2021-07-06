Французские ученые определили, когда атмосфера Земли стала пригодной для жизни

Париж, 6 июля. Атмосфера Земли стала пригодной для возникновения жизни еще 2,7 млрд лет назад, заявили французские ученые из Лотарингского университета.

Определить более точную дату специалистам помогли древние алмазы. По словам исследователей, их можно назвать своеобразными «капсулами времени».

Алмазы удалось получить из хорошо сохранившейся породы на озере Верхнее в Канаде. Ученые нагрели минералы до 2 тыс. градусов Цельсия и превратили их в графит, который выделил небольшое количество газа.

После этого эксперты измерили в этих газах количество изотопов аргона, гелия и неона. Как оказалось, они присутствуют в тех же пропорциях, что и в современной верхней мантии Земли. Это позволяет предположить, что содержание летучих веществ на планете было стабильным последние 2,7 млрд лет.

Астрофизик Кэти Мак ранее объяснила, почему люди не чувствуют скорости движения Земли. По ее словам, планета делает полный оборот вокруг своей оси со скоростью 1670 километров в час.