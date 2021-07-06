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ФТС оценила объем импорта товаров из дальнего зарубежья в Россию
Экономика
ФТС оценила объем импорта товаров из дальнего зарубежья в Россию
Невские Новости  /  Дарья Коваленок

Москва, 6 июля. Объем импорта продукции из стран дальнего зарубежья в Россию увеличился на 28,9% в январе-июне текущего года относительно аналогичного периода годом ранее.

Импорт товаров из-за границы находится на уровне 121,55 млрд долларов, согласно данным Федеральной таможенной службы России. При этом стоимостной объем ввоза продукции из стран дальнего зарубежья составил 21,323 млрд долларов в июне. Показатель сократился на 0,7% относительно майских значений текущего года, передает ТАСС.

Импорт химической продукции уменьшился на 3,6%, до 3,921 млрд долларов, машиностроительной — на 1,8%, до 11,213 млрд долларов. Ввоз продуктов питания и сырья для производства снизился на 0,6%, до 2,225 млрд долларов. Текстильных изделий и обуви стали поставлять в страну на 14,7% больше. Значение составляет 1,171 млрд долларов.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, сторонниками отечественного производства выступают 55% граждан РФ. Иностранные товары предпочитают приобретать 10% респондентов.

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фтс импорт поставки товары
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