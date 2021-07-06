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Минометчики Балтфлота отработали перехват вражеской техники на Правдинском полигоне
Армия
Минометчики Балтфлота отработали перехват вражеской техники на Правдинском полигоне
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Калининград, 6 июля. Минометчики мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения на Правдинском полигоне в Калининградской области.

В рамках маневров военнослужащие совершили успешный перехват колонны военной техники условного противника. Используя минометы «Сани», они поразили 30 мишеней, которые находились на расстоянии до 4,5 километра и имитировали бронетехнику, огневые позиции и живую силу врага. Всего в учениях было задействовано 20 единиц вооружения и военной техники, а также 60 военнослужащих.

Ранее расчеты АГС-17 и гранатометчики Восточного военного округа прошли завершающий этап месячных сборов на Балтийском флоте. Мероприятие включало 70 занятий по основным предметам боевой подготовки. В ходе сборов военные отработали контрольные стрельбы, навыки ведения современного боя, умение ориентироваться и вести разведку на местности, а также принимать решения в сложной тактической обстановке.

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россия калининградская область балтийский флот
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