Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 21:36
21:35
Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу боевиков на северо-востоке страны
21:30
Спорт
Италия и Испания назвали стартовые составы на полуфинал чемпионата Европы
21:25
Весь мир
ООН предупреждает о возможных убийствах эритрейских беженцев в эфиопском штате Тыграй
21:24
Политика
Власти Эстонии готовят ответ на задержание консула в Петербурге
21:19
Весь мир
Епископы ЦАР поддержали курс правительства на полное искоренение боевиков
21:17
Происшествия
Семья разбилась в Ростовской области, врезавшись в дерево
21:14
Весь мир
Современную солнечную электростанцию строят в сирийской провинции Алеппо
21:12
Шоу-бизнес
Билан передумал судиться с экс-мужем сестры из-за 20 млн рублей
21:11
Весь мир
Миссия ООН в ЦАР не комментирует смертельное ДТП с участием грузовика миротворцев
21:09
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Баталова высказалась о горе потерявшей мужа Веры Алентовой
Все новости

NI: США направили очередной сигнал России передачей танков Abrams ВС Польши
Политика
NI: США направили очередной сигнал России передачей танков Abrams ВС Польши
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Вашингтон, 6 июля. Решение Пентагона направить Польше помощь в виде танков Abrams может обернуться для России неприятными последствиями.

Американский военный аналитик Дэн Гуре в статье для издания The National Interest (NI) пишет, что НАТО в ходе последнего саммита подтвердила намерение совершенствовать свои оборонительные и наступательные возможности. Он также напомнил, что США и Польша подписали соглашение о размещении американской техники на польской территории, передает «ПолитРоссия».

По мнению эксперта, России стоит учесть факт расширенного сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой, потому что Польша рассматривается как страна, которая в случае военного столкновения с РФ примет первый удар. Именно поэтому американцы укрепляют ее боевые возможности, в том числе с помощью передачи танков M1 Abrams.

Гуре считает, что это должно стать очередным сигналом для Москвы, которая не сможет достичь преимущества в обычном вооружении из-за насыщения польских ВС американской техникой. Еще одной проблемой для РФ может стать то, что интеграция боевых систем Пентагона улучшит взаимодействие между польскими и американскими войсками.

Ранее сообщалось, что НАТО продолжает устраивать провокации против РФ в Черном море для дестабилизации обстановки. Инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма стал отправной точкой в военной игре Альянса, передает RT.

Вернуться назад

россия сша польша танки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru