Вашингтон, 6 июля. Решение Пентагона направить Польше помощь в виде танков Abrams может обернуться для России неприятными последствиями.

Американский военный аналитик Дэн Гуре в статье для издания The National Interest (NI) пишет, что НАТО в ходе последнего саммита подтвердила намерение совершенствовать свои оборонительные и наступательные возможности. Он также напомнил, что США и Польша подписали соглашение о размещении американской техники на польской территории, передает «ПолитРоссия».

По мнению эксперта, России стоит учесть факт расширенного сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой, потому что Польша рассматривается как страна, которая в случае военного столкновения с РФ примет первый удар. Именно поэтому американцы укрепляют ее боевые возможности, в том числе с помощью передачи танков M1 Abrams.

Гуре считает, что это должно стать очередным сигналом для Москвы, которая не сможет достичь преимущества в обычном вооружении из-за насыщения польских ВС американской техникой. Еще одной проблемой для РФ может стать то, что интеграция боевых систем Пентагона улучшит взаимодействие между польскими и американскими войсками.

Ранее сообщалось, что НАТО продолжает устраивать провокации против РФ в Черном море для дестабилизации обстановки. Инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма стал отправной точкой в военной игре Альянса, передает RT.