Минэнерго и ФАС хотят установить минимальный уровень продаж угля на бирже

Москва, 6 июля. Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложили установить минимальный уровень продажи угля на бирже в 10% от объема реализации компаний.

Проект совместного приказа распространяется на каменный и бурый уголь, а также на антрацит. Минимальный объем продаж предлагается рассчитывать от месячного совокупного объема реализации угля на территории РФ всеми занимающими доминирующее положение хозяйствующими субъектами. Документ также предлагает утвердить и другие требования к биржевым торгам, в том числе установить минимальное число их участников.

Проект приказа размещен на официальном сайте ФАС России для рассмотрения его бизнес-сообществом. Служба принимает предложения от представителей отрасли до 12 июля.

Тем временем мировые цены на уголь в начале лета 2021 года обновили десятилетний рекорд. С начала года стоимость этого топлива в Европе выросла на 69%. Федеральное агентство новостей ранее оценило перспективы России на мировом рынке угля.