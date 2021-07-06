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Экономист Чередниченко назвал фактор, способный охладить мировой рынок нефти

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:40
Экономика
Экономист Чередниченко назвал фактор, способный охладить мировой рынок нефти
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. США едва ли смогут остановить рост цен на мировом рынке нефти, заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что американские власти хотят договориться со странами-членами ОПЕК+ об увеличении добычи черного золота. Не исключено, что участники рынка в обход договоренностей начнут качать нефть в больших объемах. Эта возможность может быть применима и к Вашингтону, который сможет предложить существенные объемы сырья.

«Однако в текущих условиях это вряд ли остановит восходящий ценовой тренд, цель которого приближается к отметке 80 долларов за баррель. А вот усиление давления пандемии на рынок как раз может его охладить», — подчеркнул экономист в беседе с ИА REGNUM.

Сохранение соглашения по добыче нефти может привести к тому, что стоимость черного золота достигнет 80-100 долларов за «бочку». Однако пока министры стран ОПЕК+ не пришли к договоренностям.

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нефть ОПЕК+ мировой рынок
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