Экономист Чередниченко назвал фактор, способный охладить мировой рынок нефти

Москва, 6 июля. США едва ли смогут остановить рост цен на мировом рынке нефти, заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что американские власти хотят договориться со странами-членами ОПЕК+ об увеличении добычи черного золота. Не исключено, что участники рынка в обход договоренностей начнут качать нефть в больших объемах. Эта возможность может быть применима и к Вашингтону, который сможет предложить существенные объемы сырья.

«Однако в текущих условиях это вряд ли остановит восходящий ценовой тренд, цель которого приближается к отметке 80 долларов за баррель. А вот усиление давления пандемии на рынок как раз может его охладить», — подчеркнул экономист в беседе с ИА REGNUM.

Сохранение соглашения по добыче нефти может привести к тому, что стоимость черного золота достигнет 80-100 долларов за «бочку». Однако пока министры стран ОПЕК+ не пришли к договоренностям.