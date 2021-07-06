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Задержанного в Петербурге эстонского консула вышлют из РФ в течение недели

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:42
Происшествия
Задержанного в Петербурге эстонского консула вышлют из РФ в течение недели
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 июля. Эстонского консула Марта Лятте, задержанного сотрудниками ФСБ в северной столице, депортируют из России, сообщает источник ФАН.

Силовики задержали эстонца с поличным из-за шпионажа. Он получал от россиянина информацию, которая относится к секретной. По данным ФСБ, действия консула несовместимы с его дипломатическим статусом и несут враждебный характер. К сотруднику применят меры в соответствии с международным правом.

Ранее лейтенанта запаса отправили в тюрьму за шпионаж на Кубани. Выяснилось, что фигурант уголовного дела был завербован сотрудником разведки иностранного государства.

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