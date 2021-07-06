Открытый огонь бушует в горах на территории Оренбургской области

Оренбург, 6 июля. Пожары в горах на территории Оренбургской области достигли критического уровня. В настоящий момент открытый огонь подобрался вплотную к Медногорску.

Горение началось накануне, однако огонь до сих пор не потушен. Ситуация усугубилась сильным ветром, который активно «помогает» пламени распространяться по окрестностям, сообщает портал orenday.ru.

По словам местных жителей, открытый огонь уже находится менее чем в ста метрах от жилых домов. Люди опасаются, что пламя подберется совсем близко. В некоторых районах города наблюдается очень сильное задымление.

«У нас вся Заречная в дыму! На улицу невозможно выйти, глаза режет», — жалуются жители Медногорска.

Горожан просят следить за детьми, которые гуляют одни на улице. Известно, что за ситуацией следит прокуратура Медногорска.