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Шейнин «открыл глаза» американскому журналисту на причину отвода сил США из Афганистана
Армия
Шейнин «открыл глаза» американскому журналисту на причину отвода сил США из Афганистана
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин объяснил американскому журналисту разницу между выводами войск СССР и США из Афганистана.

Аналитик из США Майкл Васюра заявил, что Пентагон отправил военных в Афганистан для того, чтобы «не было хаоса». Однако после ухода из региона ситуация в стране «станет намного хуже». Виновниками в провале миссии Вашингтона были названы власти Кабула. Шейнин напомнил американцу, что за 20 лет нахождения в Афганистане США не решили ни одной задачи, которые сами себе поставили.

«И теперь они, разворошив это еще сильнее, бросают все и уходят», – возмущается ведущий.

Белый дом осознал свое «фиаско» еще десять лет назад, но не хотел сдаваться и до последнего надеялся на изменение ситуации. Шейнин в прямом эфире буквально «открыл глаза» американскому журналисту, сравнив отход войск СССР и США из Афганистана. Советский Союз поставил перед собой задачи и успешно решил их. Мохаммад Наджибулла, президент Афганистана на тот момент, держался еще три года после того, как регион покинула советская армия, пишет «Экономика сегодня».

«Если бы Ельцин не прекратил поставки продовольствия, то держался бы сколько угодно. Это факт исторический. Натуральный. Тебе сомнительно, а я знаю, как это было», – констатировал российский журналист.

Шейнин также отметил, что после начала операции США, жители провинции Пактия «всей душой ненавидели» американских военных и с ностальгией вспоминали о солдатах из СССР.

Ранее Пентагон сообщал, что вывод американских войск из Афганистана уже завершен на 90%. По данным центрального командования, было вывезено около 17 тыс. единиц различного оборудования и вооружения, пишет RT.

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сша афганистан шейнин
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