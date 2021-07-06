Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 21:35
21:30
Спорт
Италия и Испания назвали стартовые составы на полуфинал чемпионата Европы
21:25
Весь мир
ООН предупреждает о возможных убийствах эритрейских беженцев в эфиопском штате Тыграй
21:24
Политика
Власти Эстонии готовят ответ на задержание консула в Петербурге
21:19
Весь мир
Епископы ЦАР поддержали курс правительства на полное искоренение боевиков
21:17
Происшествия
Семья разбилась в Ростовской области, врезавшись в дерево
21:14
Весь мир
Современную солнечную электростанцию строят в сирийской провинции Алеппо
21:12
Шоу-бизнес
Билан передумал судиться с экс-мужем сестры из-за 20 млн рублей
21:11
Весь мир
Миссия ООН в ЦАР не комментирует смертельное ДТП с участием грузовика миротворцев
21:09
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Баталова высказалась о горе потерявшей мужа Веры Алентовой
21:08
Политика
Белоруссия заявила о максимальном сокращении диппредставительства Литвы
Все новости

В России разработали цифровую платформу для промышленных предприятий

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:30
Экономика
В России разработали цифровую платформу для промышленных предприятий
pixabay.com

Екатеринбург, 6 июля. ГК «Цифра» показала общественности в ходе выставки «Иннопром-2021» собственную разработку для цифровизации производств.

Технологии промышленного интернета вещей легли в основу российской диджитал-платформы, которая позволяет ускорить цифровизацию предприятия. Об этом пишет «Российская газета».

Гендиректор компании «Цифра» Игорь Богачев отметил, что наработки организации востребованы как в России, так и за рубежом. Порядка 20 фирм пользуются услугами платформы внутри страны, а в настоящее время компания оцифровывает производителя нефтегазового оборудования из Швейцарии.

Представитель «Цифры» указал, что программные решения отечественного производителя повышают коэффициент технической готовности оборудования компаний, а также влияют на скорость выпуска конечного продукта.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что интернет-торговля резко нарастила обороты в 2020 году, что подтверждает актуальность диджитализации экономики.

Вернуться назад

богачев цифровизация промышленный интернет вещей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru