В России разработали цифровую платформу для промышленных предприятий

Екатеринбург, 6 июля. ГК «Цифра» показала общественности в ходе выставки «Иннопром-2021» собственную разработку для цифровизации производств.

Технологии промышленного интернета вещей легли в основу российской диджитал-платформы, которая позволяет ускорить цифровизацию предприятия. Об этом пишет «Российская газета».

Гендиректор компании «Цифра» Игорь Богачев отметил, что наработки организации востребованы как в России, так и за рубежом. Порядка 20 фирм пользуются услугами платформы внутри страны, а в настоящее время компания оцифровывает производителя нефтегазового оборудования из Швейцарии.

Представитель «Цифры» указал, что программные решения отечественного производителя повышают коэффициент технической готовности оборудования компаний, а также влияют на скорость выпуска конечного продукта.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что интернет-торговля резко нарастила обороты в 2020 году, что подтверждает актуальность диджитализации экономики.