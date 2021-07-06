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Россия организует курсы для ВС Таджикистана по 14 специальностям

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:30
Армия
Россия организует курсы для ВС Таджикистана по 14 специальностям
Global Look Press  /  MOD Russia/Twitter.com

Москва, 6 июля. Российские военные инструкторы 201-й военной базы организуют курсы для специалистов Вооруженных сил Таджикистана.

Обучение будет длиться порядка трех месяцев на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули, после чего военнослужащим предстоит сдать экзамен. По имеющимся данным, курсы будут организованы для тысячи специалистов по 14 военным специальностям, среди которых оператор танка Т-72, командир РСЗО БМ-21 «Град», а также наводчик бронетранспортера БТР-80.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных. Соответствующее решение принял президент страны Эмомали Рахмон. Это связано с эскалацией напряженности на таджикско-афганской границе, вдоль которой сейчас активно укрепляются боевики.

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