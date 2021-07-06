Россия организует курсы для ВС Таджикистана по 14 специальностям

Москва, 6 июля. Российские военные инструкторы 201-й военной базы организуют курсы для специалистов Вооруженных сил Таджикистана.

Обучение будет длиться порядка трех месяцев на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули, после чего военнослужащим предстоит сдать экзамен. По имеющимся данным, курсы будут организованы для тысячи специалистов по 14 военным специальностям, среди которых оператор танка Т-72, командир РСЗО БМ-21 «Град», а также наводчик бронетранспортера БТР-80.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных. Соответствующее решение принял президент страны Эмомали Рахмон. Это связано с эскалацией напряженности на таджикско-афганской границе, вдоль которой сейчас активно укрепляются боевики.