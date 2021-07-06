Галустян рассказал о ревности жены из-за слухов о романе шоумена с Бузовой

Москва, 6 июля. Актер Михаил Галустян был замечен в компании сестры певицы Ольги Бузовой Анны. Артист попросил остановить распространение сплетен о романе со звездой из-за ревности жены.

Блогер Анна Бузова присоединилась к съемкам нового клипа Михаила Галустяна. После этого женатого артиста заподозрили в тайном романе с сестрой телеведущей. Однако шоумен решительно опроверг сплетни и заявил, что встречался с блогером лишь во время создания совместного проекта. Галустян потребовал прекратить распространение слухов из-за ревности жены.

«Хватит говорить о моем романе с Аней Бузовой, жена ревнует! Не верьте сплетням. Это мы клип снимали! А с Аней нас связывает дружба. Я ее позвал в видео сняться, а вы раздули.... Будьте верными и любящими, слушайте хорошую музыку и не верьте слухам», — рассказал артист «СтарХиту».

Галустян также анонсировал выход своего клипа — релиз состоится 8 июля. Музыкальный ролик был снят для хита «Меня от тебя прет!», который является частью творческого альтер-эго звезды — СуперЖорика.

Съемки проходили на одном из пляжей Сочи. Слухи о романе звезд появились после того, как Галустян и Бузова были замечены во время танцев и совместного плавания в бассейне.