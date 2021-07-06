Следователи выясняют причину гибели детского врача в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 6 июля. Следственный комитет начал проверку из-за гибели медицинского работника. Тело отправили в морг для проведения судебной экспертизы.

Специалисты осмотрели место происшествия и не смогли установить точную причину смерти мужчины. Детали происшествия станут известны после проведения исследований, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

По данным СМИ, врач на протяжении долгого времени работал в детской областной больнице, а затем перешел в частную клинику. Коллеги медика тяжело отнеслись к произошедшему.

На 79-м году жизни в Татарстане скончался заслуженный врач Российской Федерации Рафкат Тазиев. Об уходе известнейшего в стране онколога сообщила пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.