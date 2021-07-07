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Межевич посоветовал Латвии использовать флот для защиты от мигрантов из Белоруссии
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Политика
Межевич посоветовал Латвии использовать флот для защиты от мигрантов из Белоруссии
Global Look Press  /  Selene Magnolia / Keystone Press Agency

Уровень жизни прибалтийских государств вряд ли способен заинтересовать нелегальных мигрантов настолько, чтобы те захотели остаться в них навсегда. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Государственная служба пограничной охраны Латвии намерена привлечь военных для усиления охраны границ с Белоруссией. Так Рига намерена пресечь поток нелегальных мигрантов, значительно усилившийся после того, как Минск заявил о нежелании быть для них «отстойником». Вместе с тем начальник погранохраны Латвии Гунтис Пуятс подчеркнул, что ситуация в его стране в этом отношении куда спокойнее, нежели в Литве.

«Я думаю, что решение Риги правильное, — похвалил Межевич. — Но привлечь надо не столько армию, сколько флот: использование мощных латвийских военных кораблей поможет защитить границу с Республикой Беларусь от неугомонных мигрантов. Разумеется, все это юмор, но как без него можно вообще говорить о странах Прибалтики? А если серьезно, то никаких данных, указывающих на то, что нелегальная миграция приходит на территорию Латвии из Белоруссии более интенсивно, попросту нет».

По словам политолога, в отличие от Риги, Вильнюс постоянно публикует цифры по беженцам.

Межевич посоветовал Латвии использовать флот для защиты от мигрантов из Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Так что я могу констатировать, что в данный момент идет нагнетание напряженности там, где ее, в принципе, пока еще нет, — заключил эксперт. — Мигранты гораздо сильнее предпочитают Литву, а не Латвию: во-первых, потому что оттуда есть прямой коридор в Польшу, откуда рукой подать до вожделенной Германии, где пособие для таких, как они, больше, чем средняя зарплата в той же Литве! Естественно, эти люди не хотят чувствовать себя обиженными подачками Вильнюса, когда есть возможность получить существенно больше с рук немцев».

Собеседник ФАН заметил, что нынешняя ситуация в Европе в плане нелегальной миграции значительно стабильнее той, что мы наблюдали два-четыре года назад.

«Другое дело, что тогда Литва сумела отсидеться в стороне: беженцы приходили в Германию, во Францию и Великобританию с других направлений, не обделяя вниманием также Швецию и Финляндию, — сказал Межевич. — Литва сама по себе их особо не интересовала: да, в ней, конечно, живется лучше, чем в какой-нибудь Центральноафриканской Республике, но не настолько, чтобы они стремились там остаться».

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мигранты белоруссия латвия литва межевич
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