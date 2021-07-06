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Мэрия Ростова выкупит участки для расширения проезжей части за 1 млрд рублей
Общество
Мэрия Ростова выкупит участки для расширения проезжей части за 1 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Ростов-на-Дону, 6 июля. Генеральный план развития донской столицы затрагивает не только создание коммуникаций и жилых кварталов в Левобережной зоне, но и расширение ряда автомобильных дорог в черте города. Увеличения числа полос до шести на улице Вавилова ставит перед мэрией задачи по выкупу прилегающих территорий. 

Как отмечают в городской администрации, в процессе расширения дороги придется выкупить 137 участков земли у разных владельцев. Причем оценку участков необходимо провести до конца текущего года, чтобы это не тормозило строительство.

На выкуп прилегающих земель мэрия Ростова готова потратить 1 млрд рублей. Сам проект расширения автодороги обойдется в 4 млрд.

Деньги собственники земель получат только в 2022 году, а тем, кто не согласится, предстоит долгое сутяжничество. 

Ранее ФАН сообщал, что глава городской администрации Ростова-на-Дону подписал постановление о разработке канатной дороги через Дон. 

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мэрия ростов на дону строительство дорог вавилова
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