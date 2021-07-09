Битва взглядов и провокация: Макгрегор и Порье перед боем года на UFC 264

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция перед главным боем турнира UFC 264. Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут завершающий раунд трилогии, который расставит все точки над «i» — кто же из них сильнее. Кроме прочего, победитель этого поединка поборется за титул с нынешним чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой. Забегая немного вперед — оба бойца подтвердили свое желание подраться за пояс до конца года.

Провокация

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор не удержался и вновь продемонстрировал миру свой буйный нрав. Перед началом Макгрегор всем своим видом показывал, что готов напасть на своего оппонента, и всячески пытался его спровоцировать. Сам же Порье довольно спокойно отреагировал на выходки ирландца.

На битве взглядов Макгрегор сначала встал в стойку, а затем попытался неожиданно ударить Порье ногой. Однако ситуацию контролировали как президент UFC Дана Уайт, так и его помощники. Американец вел себя спокойно, и только улыбался.

«Если честно, мне плевать на него. Он Джеймс «Бастер» Дуглас и прославится точно так же, как он. В нашем прошлом бою он получил случайную победу, и в субботу вечером я это исправлю», — сказал Макгрегор.

«Раньше ты был намного лучше. Трештокинг был намного лучше. Это полный отстой», — ответил Порье.

Сколько заработают?

Бой между Макгрегором и Порье пройдет 10 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264 при стопроцентной заполняемости арены, которая вмешает около 20 тысяч человек. Стало известно, сколько заработают бойцы за третий поединок. Гарантированный гонорар Макгрегора составит 3 млн долларов, а Порье — 1 млн, сообщает Sporting Free.

Кроме того, Макгрегор получит 60% от продаж платных трансляций, а Порье — 40%. Ожидается, что общий заработок Макгрегора с учетом спонсорских выплат составит примерно 10 млн долларов, а Порье — примерно 3 млн.

ТАСС / John Locher / AP

История и статистика

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. Макгрегор был чемпионом UFC в полулегком (2015–2016) и легком (2016–2017) весе. Порье с апреля по сентябрь 2019 года владел титулом временного чемпиона UFC в легком весе.

Примечательно, что с 2017 года Дастин Порье проиграл только один поединок — Хабибу Нурмагомедову. Выиграл у Конора Макгрегора, Эдди Альвареса, Энтони Петтиса (бывшие чемпионы UFC), Макса Холлуэя (чемпион UFC в другой весовой категории), Джастина Гэтжи (бывший временный чемпион UFC), Дэна Хукера и Джима Миллера.

В свою очередь, Конор Макгрегор в 2017 году вообще не выступал в UFC. С 2018 года он провел всего три боя, в двух из которых проиграл — Хабибу Нурмагомедову и Дастину Порье.

Это будет третий поединок между Порье и Макгрегором. Впервые бойцы встретились в октагоне 27 сентября 2014 года, когда Конор только начал восхождение в UFC. Руководство промоушена сразу поняло, что этот парень может стать медийным лидером. Хотя на тот момент у ирландца был довольно рядовой рекорд в UFC — 3:0. Зато была бешеная харизма. Дастин к тому бою подошел с рекордом 8:2. Ожидался конкурентный поединок, но все кончилось уже на второй минуте — Макгрегор победил нокаутом.

ТАСС / John Locher / AP

Реванш состоялся 23 января 2021. В начале боя ситуацией в клетке завладел Конор Макгрегор, в свою очередь Порье сделал неуклюжую попытку перевести бой в партер, но ирландец быстро поднялся, а затем стал доминировать в стойке. Макгрегор принял 18 лоукиков. Казалось, они должны были заставить ирландца поменять стойку, но Макгрегор остался стоять с сильнейшей левой рукой. Зато его передняя нога действительно «загуляла» перед финальным рывком Дастина Порье, это видно, когда секундомер показывает 2:46 во втором раунде.

Макгрегор начала все чаще и чаще промахивался. Это ему совсем не свойственно, но нанесенный ущерб не давал ирландцу сконцентрироваться. В конце концов после очередного промаха Порье контратаковал и отправил соперника на настил. Он стал первым бойцом в истории, кто сумел нокаутировать Макгрегора.

ТАСС / John Locher / AP

Реванш — возможно, последний шанс для Конора Макгрегора подраться за титул UFC. Поражение испортит его имидж сильного бойца, снизит популярность, да и, вообще, мощно ударит по самолюбию. После поражений в таких принципиальных поединках бойцы чаще всего заканчивают карьеру. Тем более что у ирландца ранее был болезненный проигрыш Хабибу Нурмагомедову и только лишь одна победа за четыре года, да и то над Дональдом Серроне, который в последнее время показывает не лучшие результаты.

Ранее сообщалось, что российский боец Абубакар Нурмагомедов не сможет провести бой с американцем Дэниелом Родригесом на турнире UFC 17 июля. Виной всему травма бойца из России.