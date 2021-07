Жители Филадельфии разогнали марш националистов из «Патриотического фронта»

Филадельфия, 6 июля. Жители Филадельфии в штате Пенсильвания разогнали членов националистической организации «Патриотический фронт». Правые активисты хотели пройти маршем в честь Дня независимости. Об этом сообщает The Huffington Post.

A Patriot Front march in Philly didn't go the way the group hoped when they had to flee angry counter-protesters. https://t.co/IzgNoVWUEH — HuffPost Politics (@HuffPostPol) July 6, 2021

По данным СМИ, около 200 членов националистической организации решили пройти маршем по городу. На лицах у собравшихся были белые маски, многие держали в руках американские флаги и выкрикивали: «Верните Америку!», «Выборы были украдены!» — и другие лозунги. Однако это не понравилось местным жителям, и они тоже вышли на улицы. После нескольких угроз и столкновений националистам пришлось спасаться бегством.

More footage of the white supremacist group Patriot Front, trying to use their Toys-R-Us shields to protect themselves from getting beat up in #Philly #PullUpSummer pic.twitter.com/wPWsV8OFPJ — Tariq Nasheed ???????? (@tariqnasheed) July 4, 2021

lmao, 10 patriot front fashies got chased away by 2 randos in philly



*pathetic* pic.twitter.com/045Tqg0zFw — chief cancellation officer of ANTIFA (@IAmGryphoneer) July 4, 2021

Сторонники «Патриотического фронта» попытались скрыться на машинах, но их остановили правоохранители и начали допрашивать.

.DEVELOPING: The white supremacist group “Patriot Front “ marched through the streets of Philadelphia late last night and early this morning. Philadelphia PD responded. Officers say no one in the group was from Philly. The group is based in Fort Worth, Texas. Updates @6abc pic.twitter.com/vPYbcczFtO — Gray Hall (@GrayHall6abc) July 4, 2021

Позже полиция Филадельфии отчиталась, что задержаний в этот день не было, как и сообщений о пострадавших.

Организация «Патриотический фронт» была создана в 2017 году в Техасе и придерживается принципов неофашизм и национализма. Сами они описывают себя как «группу сторонников превосходства белой расы, предки которых завоевали Америку и завещали ее исключительно им».