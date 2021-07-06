Прокуратура Перу открыла расследование против Фухимори из-за отмывания денег

Лима, 6 июля. Прокуратура Перу начала расследование против кандидата в президенты и главы политической партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори из-за предполагаемого отмывания денег во время предвыборной кампании 2021 года. Об этом сообщает агентство El Comercio. Согласно документу, обнародованному ведомством, предварительное разбирательство продлится до 36 месяцев.

По словам прокурора Хосе Доминго Переса, речь идет о коррупции, а именно об использовании, передаче, сокрытии и владении средствами, полученными незаконным путем в ущерб государству. Он также потребовал у Группы финансовой разведки (UIF) доклад о подозрительных операциях, связанных с Фухимори, партией Fuerza Popular в период избирательной кампании 2021 года.

Дочь бывшего президента Альберто Фухимори уже обвиняется в других преступлениях, связанных с отмыванием денег. Прокурор Перес просил приговорить ее к тюремному заключению сроком на 30 лет и 10 месяцев в результате расследования, которое длится уже более двух лет и связано с предвыборными кампаниями 2011 и 2016 годов.

Федеральное агентство новостей /

Криминальная активность продолжается

Власти Перу получили доступ к аудиозаписи телефонного разговора бывшего советника главы государства Владимиро Монтесиноса Торреса с Педро Рехасом и Гильермо Сендоном.

В ходе диалога обсуждается президентская кампания Кейко Фухимори и упоминается ее стратегия и намерение аннулировать избирательные бюллетени.

Расследование было начато на основе показаний адвоката Рауля Ноблесильи Олаэчеи, который предоставил аудиозапись разговора между некими предпринимателями о предполагаемой передаче денежных средств в пользу кандидата от Fuerza Popular.

En momentos decisivos para el país, el fiscal Pérez lanza un nuevo show para tapar el caso de los “Dinámicos del Centro”. Y como su afán de figuración no tiene límites, convoca a Vladimiro Montesinos como protagonista para asegurar difusión y cobertura. (1/4) pic.twitter.com/oDw5HiA1Ha — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 5, 2021

В ответ представительница ультраправой партии опубликовала серию твитов, в которых обвинила Переса в «одержимости и любви фантазировать».

«Прокурор, который требовал моего заключения уже четыре раза, снова атаковал, открыв расследование на основе аудиозаписи, предоставленной Монтесиносом и его друзьями, которые предъявляют мне отмывание денег. Меня втягивают в дело из-за разговора людей, которые никак со мной не связаны», — написала Фухимори.

Она добавила, что потребует отобрать у Переса новое дело, чтобы «его очевидная предвзятость» не повлияла на результаты расследования.

Провозглашение президента

Тем временем Национальный фронт за демократию и управление, состоящий из профсоюзов, трудовых коллективов, гражданских ассоциаций и политических партий, призвал перуанцев к участию в забастовке с целью добиться провозглашения Педро Кастильо лидером страны. Кандидат от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») получил 50,20% голосов, а Фухимори — 49,79% в результате волеизъявления, прошедшего месяц назад.

????Convocamos a NUESTRAS BASES MINERAS,METALÚRGICAS Y SIDERÚRGICAS afiliadas a participar activamente en el PARO NACIONAL CÍVICO Y POPULAR el 6 de julio - 1:30pm, Av. Brasil 1130 Casa del minero, convocado por el Frente Nacional Por La Democracia y La Gobernabilidad. @PERU_LIBRE1 pic.twitter.com/tAURhGhwEh — FEDERACIÓN MINERA DEL PERÚ (@FNTMMSPOFICIAL) July 5, 2021

Это было сделано в рамках манифестаций, охвативших Перу в последние несколько недель из-за задержки с определением победителя президентской гонки.

В начале июня Фухимори потребовала аннулировать 200 тысяч бюллетеней из-за «нарушений», а затем обратилась к правительству с просьбой провести международный аудит выборов Организацией американских государств (ОАГ). Власти посчитали, что в дополнительной проверке со стороны ОАГ нет необходимости, так как представители организации уже наблюдали за голосованием.