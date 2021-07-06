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Злоумышленник угрожает взорвать мэрию Киева и требует выкуп в биткоинах

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:59
Происшествия
Злоумышленник угрожает взорвать мэрию Киева и требует выкуп в биткоинах
pixabay.com

Киев, 6 июля. Неизвестный гражданин прислал письмо с угрозами в городскую администрацию. Он заявил, что взорвет бомбу, если не получит полбиткоина в течение суток.

О случившемся рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко. Он отметил, что это уже не первое сообщение о «минировани» и, вероятнее всего, оно также является выдумкой.

Несмотря на это, было принято решение о частичной эвакуации работников и посетителей. По данному факту проводится проверка.

Текст послания был опубликован в Сети. Его отправитель представился Эдгаром из Троещины и приложил ссылку, которая предположительно содержит фото автора. На снимке изображен школьник в спортивном костюме, фотографирующий себя в зеркало.

Несколько дней назад в Казани «заминировали» мэрию и крупнейшие торговые центры. Спасатели экстренно эвакуировали людей, взрывных устройств обнаружено не было.

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Киев минирование биткоин
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