Павленко предупредила об угрозе оползней в Ялте

Ялта, 6 июля. Угроза оползней возросла в Ялте после ливней и подтоплений, заявила мэр города Янина Павленко.

По ее словам, на территории муниципалитета зарегистрировано уже 600 опасных участков. Всего на территории Крыма зарегистрировано 1500 оползней.

«С завтрашнего дня мы создаем в соцсетях группы, куда можно сообщить о выявленных деформациях, нарушения подпорных стен и обвалах», — добавила мэр Ялты.

Павленко ранее сообщила, что работы по ликвидации последствий стихии почти закончены. Она отметила, что они были выполнены в кратчайшие сроки.

Федеральное агентство новостей узнало, в какую сумму власти Ялты оценили ущерб от подтоплений. По данным источника, документы, в которых указан размер ущерба уже направлены главе Крыма Сергею Аксенову.