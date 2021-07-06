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Павленко предупредила об угрозе оползней в Ялте
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Павленко предупредила об угрозе оползней в Ялте

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:04
Происшествия
Павленко предупредила об угрозе оползней в Ялте
Пресс-служба Минкурортов Крыма

Ялта, 6 июля. Угроза оползней возросла в Ялте после ливней и подтоплений, заявила мэр города Янина Павленко.

По ее словам, на территории муниципалитета зарегистрировано уже 600 опасных участков. Всего на территории Крыма зарегистрировано 1500 оползней.

«С завтрашнего дня мы создаем в соцсетях группы, куда можно сообщить о выявленных деформациях, нарушения подпорных стен и обвалах», — добавила мэр Ялты.

Павленко ранее сообщила, что работы по ликвидации последствий стихии почти закончены. Она отметила, что они были выполнены в кратчайшие сроки.

Федеральное агентство новостей узнало, в какую сумму власти Ялты оценили ущерб от подтоплений. По данным источника, документы, в которых указан размер ущерба уже направлены главе Крыма Сергею Аксенову.

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