Убийства, рэкет и наркотики: как выглядит круговая порука в верхушке турецкой власти

Криминальный авторитет Седат Пекер, бежав из Турции в 2019 году, перемещался из страны в страну в поисках безопасной гавани, ожидая, что связи в турецком правительстве помогут ему реабилитироваться и вернуться на родину. Но что-то пошло не так: в апреле власти начали аресты близких к мафиози людей и провели обыски в особняке самого Пекера.

По словам турецкого «вора в законе», его предал министр внутренних дел Сулейман Сойлу, что и заставило Пекера рассказать о личных контактах с истеблишментом, о «теневом правительстве» и «грязных делишках», в которых замешаны представители турецких властей — от рэкета до наркотрафика, от поставок оружия боевикам в Сирии до убийств турецких журналистов.

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» разбирался в махинациях, о которых рассказал Седат Пекер в своих роликах на YouTube.

Представленная ниже схема наглядно демонстрирует связи турецких чиновников с криминальным миром. С ее помощью становится очевидна вся круговая порука, сложившаяся в современной Турции.

Федеральное агентство новостей /

Главные действующие лица

Сулейман Сойлу — министр внутренних дел Турции. Все связи, о которых говорил Седат Пекер, ведут к нему. Мехмет Агар — бывший министр внутренних дел Турции, глава «теневого правительства». Коркут Экен — военный в отставке, причастен к заказным убийствам журналистов. Мубариз Мансимов — азербайджанский миллиардер Сезгин Баран Коркмаз — турецкий миллиардер. Джихан Экшиоглу — турецкий бизнесмен, напрямую имел доступ к Сойлу. Аднан Танрыверди — бывший военный, основатель турецкой ЧВК SADAT. Йылдырым Демирорен — турецкий бизнесмен, владелец издательским домом Demirören, ранее принадлежавшим медиамагнату Айдыну Догану, в активах — телеканал D, телеканал CNN Türk, газеты Hürriyet и Posta. Берат Албайрак — зять Реджепа Тайипа Эрдогана, бывший министр казначейства и финансов. Эркам Йылдырым — сын бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Халил Фалялы — турок-киприот, известный как криминальный авторитет турецкой части Кипра и наркоторговец, разыскиваемый в США. Толга Агар — сын бывшего главы министерства внутренних дел, член правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР).

Тайные операции

Медиахолдинг Doğan

Турецкий бизнесмен Йылдырым Демирорен владеет медиахолдингом Doğan, аффилированным с правящей партией. Предприниматель приобрел холдинг благодаря кредиту Ziraat Bank в размере 750 миллионов долларов, который до сих пор не выплатил.

Роскошь для властей

Сезгин Баран Коркмаз — турецкий миллиардер, обвиняемый в США в махинациях, сотрудничал с лоббистскими компаниями в пользу Турции. Предоставлял чиновникам правящей партии свои отели, частные самолеты и люксовые автомобили.

Среди гостиниц, оказавшихся в распоряжении чиновников — семизвездочный отель Paramount в Бодруме. Как рассказал Пекер, в этом отеле жили судьи, политики, журналисты и другие приближенные правящей партии. В их числе —судья Эсат Токлу и глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Стоимость одной ночи в отеле начинается от 100 000 турецких лир.

Сам Коркмаз бежал из Турции по предупреждению Сулеймана Сойлу.

Наркотрафик

Пекер утверждает, что Турция стала одним из основных перевалочных пунктов на маршрутах наркотрафика из Колумбии, Эквадора и Венесуэлы. Он объяснил, куда направлялись 5 тонн кокаина, задержанные в Колумбии в июне 2020 года.

¡Felicitaciones a la @PoliciaAntiNar por duro golpe contra el narcotráfico! En Buenaventura fueron incautadas 4,9 toneladas de cocaína que tenían como destino final Turquía, donde tendría un costo aproximado de 265 millones de dólares. @PoliciaColombia pic.twitter.com/zttgaBi8aZ — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) June 9, 2020

По его словам, большинство грузов такого рода направляются из Латинской Америки в турецкий порт Ялыкавак в провинции Мерсин, которым ранее владел азербайджанский миллиардер Мубариз Мансимов.

Против бизнесмена в марте 2020 года завели дело о членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО. Мансимов год находился в СИЗО и за это время перевел права на собственность порта на имя Мехмета Агара. Стоимость порта на данный момент оценивается в 1 миллиард долларов, в то время как Мансимов получил за него всего около 30 миллионов.

Как заявляет Пекер, наркотики из этого пора распределяются для дальнейшей переправки на Ближний Восток.

Поддержка терроризма

Мафиози подробнее рассказал и о поддержке, которую Турция оказывает боевикам за рубежом. Он утверждает, что Аднан Танрыверди, основатель ЧВК SADAT, проводит операции в интересах правящей партии в Сирии и Ливии, занимается вооружением, обучением и размещением боевиков.

Рэкет и ФЕТО

Бизнесмен Джихан Экшиоглу осуществил захват торгового центра, принадлежавшего турецкому предпринимателю Айтачу Оджаклы, в украинском городе Львове. По словам Пекера, газета Sabah публиковала ложную информацию о связях Оджаклы с ФЕТО. При этом утверждается, что не только этот бизнесмен стал жертвой подобных махинаций.

СМИ

Вейис Атеш

Журналист и ведущий на телеканале HaberTürk. Имеет прямую связь с Сулейманом Сойлу. Беглый миллиардер Сезгин Баран Коркмаз обвинил журналиста в том, что последний требовал 10 миллионов долларов, чтобы МВД закрыло дело против предпринимателя. После этих обвинений Атешу пришлось оставить работу в СМИ.

Братья Озишик

Хади Озишик и Сулейман Озишик — журналисты, владельцы интернет-издания internethaber.com. Пекер использовал этот контакт для связи с министром Сойлу.

Мафиози опубликовал видео беседы с Хади Озишиком, где журналист поддерживает Пекера в его противостоянии с властями. После этой публикации оба брата перестали появляться в СМИ, Сулейман Озишик ушел из газеты Türkiye.

Абдулькадир Сельви

Обозреватель газеты Hürriyet. Его Пекер назвал журналистом, которому власти сливают информацию и готовые тексты для печати в газете.

Убийства

Кутлу Адалы

Журналист, проживавший на острове Кипр, был убит неизвестными в 1996 году во время расследования коррупционного скандала во власти. По словам мафиози, к его гибели причастны Мехмет Агар и Коркут Экен, через которого Пекеру заказали убийство Адалы.

Сам «вор в законе» поручил эту операцию своему брату Атилле. Однако, как утверждает Пекер, родственник не стал этого делать, а позже выяснилось, что убийство совершили другие люди.

Елдана Кахарман

Журналистка из Казахстана, обучавшаяся в Турции, хотела взять интервью у сына Мехмета Агара Толги. Последний, по словам Пекера, изнасиловал ее.

Девушка обратилась в полицию, а на следующий день ее нашли мертвой. Полиция утверждает, что журналистка совершила самоубийство. Пекер же заявляет, что с гибелью уроженки Казахстана напрямую связана семья Агаров.

Политика

Берат Албайрак

Зятя Эрдогана Пекер назвал влиятельной фигурой теневого правительства. Мафиози связал его с группой политиков и журналистов, имеющих влияние на политические процессы, которых называют группой «Пеликан». Также «разоблачитель» обвиняет Албайрака в причастности к нелегальным закупкам нефти у сирийских боевиков.

Эркам Йылдырым

Пекер связывает деятельность сына одного из главных политиков правящей партии с оборотом наркотиков. Утверждается, что при помощи своей судовой компании и связей Эркам перевозит тонны наркотиков из Латинской Америки.

Пекер рассказал о поездке Эркама в Венесуэлу в прошлом году после того, как трафик из Колумбии был раскрыт властями этой страны. Отец Йылдырыма, комментируя тему, заявил, что его сын любит путешествовать, а Венесуэлу посетил еще и потому что доставлял туда гуманитарную помощь. Подтверждения этой информации турецкие СМИ не нашли.

Метин Кулюнк

Бывший депутат, член ПСР, по утверждению Пекера, имеет тесные связи с запрещенной в ФРГ байкерской преступной группировкой «Османы Германии». Мафиози рассказал о передаче Кулюнку большого количества наличных на финансирование избирательной компании ПСР.

Также Пекер по просьбе Кулюнка в 2014 году организовал избиение Фейзи Ишбашарана за оскорбления Эрдогана в соцсетях.

Кроме этого, Кулюнк попросил помощи для нападения на штаб-квартиру газеты Hürriyet, после чего ее владелец Айдын Доган продал все медиа-активы близкому к президенту Турции бизнесмену Демирорену.

Кого-то не хватает

В этом длинном списке чиновников, подозреваемых к причастности к криминалу, нет упоминаний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. О нем Седат Пекер хотел рассказать в одном из своих последних видео, которое так и не записал. По словам мафиози, он не смог сделать этого потому, что власти Объединенных Арабских Эмиратов, где он находится, попросили его не продолжать снимать ролики в целях безопасности.

Впрочем, турецкий «вор в законе» пообещал, что рано или поздно он разоблачит турецкого лидера и расскажет много интересного о своих связях с президентом.