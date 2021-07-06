Американские ученые создали робота, который ползает по стенам и потолку

Вашингтон, 6 июля. Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали робота, способного быстро передвигаться в ограниченном пространстве.

Для разработки нового робота специалисты применили технологию электростатической адгезии. Она помогает увеличивать сцепление с поверхностью, по которой он ползет. Эксперты отмечают, что робот получился достаточной быстрый и ловкий, он без труда может пересекать практически любую местность.

Для разработки был применен специальный слоистый материал, который изгибается и сжимается при воздействии электрического напряжения. Разработчики сообщили, что робот может перемещаться со скоростью 2 км/ч. Хоть такая скорость может показаться небольшой, однако она сопоставима со скоростью в 33 м/c для человека. Это является рекордом для робота небольших размеров.

Исследователи из Нидерландов и Великобритании ранее представили технологию для размножения роботов. Они будут смешивать цифровую ДНК.