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Американские ученые создали робота, который ползает по стенам и потолку

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:46
Наука
Американские ученые создали робота, который ползает по стенам и потолку
youtube.com  /  Petr Sef

Вашингтон, 6 июля. Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали робота, способного быстро передвигаться в ограниченном пространстве.

Для разработки нового робота специалисты применили технологию электростатической адгезии. Она помогает увеличивать сцепление с поверхностью, по которой он ползет. Эксперты отмечают, что робот получился достаточной быстрый и ловкий, он без труда может пересекать практически любую местность.

Для разработки был применен специальный слоистый материал, который изгибается и сжимается при воздействии электрического напряжения. Разработчики сообщили, что робот может перемещаться со скоростью 2 км/ч. Хоть такая скорость может показаться небольшой, однако она сопоставима со скоростью в 33 м/c для человека. Это является рекордом для робота небольших размеров.

Исследователи из Нидерландов и Великобритании ранее представили технологию для размножения роботов. Они будут смешивать цифровую ДНК.

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технологии робот разработка
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