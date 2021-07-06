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Современную солнечную электростанцию строят в сирийской провинции Алеппо
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Современную солнечную электростанцию строят в сирийской провинции Алеппо
Федеральное агентство новостей  / 

В сирийской провинции Алеппо началось строительство новой солнечной электростанции (СЭС), способной обеспечивать электричеством всю промышленную зону Шейх-Наджар. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил объект.

Планируется, что открытие станции мощностью 33 МВт состоится через полтора года. Количество батарей, установленных на станции, составит 87 тысяч.

Электроэнергия, производимая на СЭС, будет использоваться на отдельных объектах в рамках современного комплексного проекта, который стартовал в провинции Алеппо, а впоследствии распространится на другие районы страны.

Руководитель проекта Абдель Латиф Кешаари в комментарии ФАН пояснил, что станция решит проблему перебоев в подаче электроэнергии и обеспечит электричеством десятки учреждений в Алеппо.

В сирийской провинции Алеппо запущено строительство современной солнечной электростанции
Федеральное агентство новостей  / 

Инженер отметил, что проект отвечает последним мировым тенденциям, и подчеркнул, что станции с такой же мощностью строятся в Европе. Кешаари добавил, что будущее Сирии связано именно с солнечной энергией, поскольку в стране более 300 солнечных дней в году.

Электростанция будет полностью введена в эксплуатацию в 2022 году. Если проект принесет прибыль, сообщил специалист, аналогичные установки появятся в каждом крупном городе республики.

В сирийской провинции Алеппо запущено строительство современной солнечной электростанции
Федеральное агентство новостей  / 

Шаги навстречу возрождению

Для восстановления сирийской экономики и смягчения последствий валютного кризиса правительство президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада активно восстанавливает промышленную инфраструктуру страны. Так, ранее ФАН сообщил, что фосфатный завод в сирийской провинции Хомс возвращается к работе в тестовом режиме после долгого перерыва.

Предприятие, расположенное в Хнейфисе, серьезно пострадало от бесчинств боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), которые были вытеснены правительственными войсками в 2017 году. В настоящее время завод стремится сотрудничать с российским специалистами для дальнейшего расширения производственной мощности и создания необходимой инфраструктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия алеппо солнечная электростанция
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