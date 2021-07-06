Военный эксперт Шурыгин объяснил отказ России от отправки миротворцев в Афганистан

Москва, 6 июля. РФ не введет миротворцев в Афганистан, потому что у нее есть горький опыт пребывания в этой стране и ряд других причин, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

В ходе организованной «Общественной службой новостей» пресс-конференции, где обсуждалась афганская проблематика, эксперт заявил, что ввод миротворческого контингента ВС РФ на территорию Афганистана исключен и не будет рассматриваться властями.

«Безусловно, ни о каком военном вмешательстве РФ в Афганистан речи нет и быть не может. Это исключено. Во-первых, у нас уже есть опыт: мы знаем, как войти в Афганистан, это сделать достаточно легко. Теперь американцы на своем опыте убедились, как из этого сложно выйти», — заявил Шурыгин, отвечая на вопрос корреспондента ФАН.

По его словам, у РФ есть два сценария участия в афганском конфликте. Первый включает в себя вариант, согласного которому запрещенная в России организация «Талибан»1 создаст квазигосударство из захваченных территорий Афганистана. У России будет выбор — договариваться с ним или вступать в конфронтацию.

«У нас есть дипломатические возможности, чтобы удерживать ту часть «Талибана», которая ориентирована на Таджикистан, в качестве той вменяемой части, с которой можно вести диалог. Здесь необходимо выстраивать отношения с новым Афганистаном», — отметил он.

Ранее сообщалось, что США на 90% завершили процесс вывода войск из Афганистана. Пентагон осуществил около тысячи грузовых рейсов, чтобы вывезти 17 тысяч единиц оборудования и вооружения, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.