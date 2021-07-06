Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 20:06
20:03
Шоу-бизнес
Оля Полякова жестко отреагировала на оскорбление Валерия Меладзе
20:01
Спорт
Сборная Швейцарии поедет на ЧМ по пляжному футболу в Москву вместо Украины
20:00
Экономика
АвтоВАЗ переведет модели на «зеленую» платформу к 2028 году
20:00
Общество
Режиссер Квентин Тарантино стал владельцем исторического кинотеатра
20:00
Общество
Новый мурал с Гагариным появился у железнодорожного вокзала в Самаре
20:00
Весь мир
Бредихин считает, что политический провал США показал силу России
19:57
Происшествия
Злоумышленник угрожает взорвать мэрию Киева и требует выкуп в биткоинах
19:56
Политика
Эстония отреагировала на задержание своего консула в Петербурге
19:50
Экономика
Подмосковье вошло в топ эффективных промышленных регионов России
19:49
Происшествия
Павленко предупредила об угрозе оползней в Ялте
Все новости

Военный эксперт Шурыгин объяснил отказ России от отправки миротворцев в Афганистан

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:45
Политика
Военный эксперт Шурыгин объяснил отказ России от отправки миротворцев в Афганистан
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Москва, 6 июля. РФ не введет миротворцев в Афганистан, потому что у нее есть горький опыт пребывания в этой стране и ряд других причин, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

В ходе организованной «Общественной службой новостей» пресс-конференции, где обсуждалась афганская проблематика, эксперт заявил, что ввод миротворческого контингента ВС РФ на территорию Афганистана исключен и не будет рассматриваться властями.

«Безусловно, ни о каком военном вмешательстве РФ в Афганистан речи нет и быть не может. Это исключено. Во-первых, у нас уже есть опыт: мы знаем, как войти в Афганистан, это сделать достаточно легко. Теперь американцы на своем опыте убедились, как из этого сложно выйти», — заявил Шурыгин, отвечая на вопрос корреспондента ФАН.

По его словам, у РФ есть два сценария участия в афганском конфликте. Первый включает в себя вариант, согласного которому запрещенная в России организация «Талибан»1 создаст квазигосударство из захваченных территорий Афганистана. У России будет выбор — договариваться с ним или вступать в конфронтацию.

«У нас есть дипломатические возможности, чтобы удерживать ту часть «Талибана», которая ориентирована на Таджикистан, в качестве той вменяемой части, с которой можно вести диалог. Здесь необходимо выстраивать отношения с новым Афганистаном», — отметил он.

Ранее сообщалось, что США на 90% завершили процесс вывода войск из Афганистана. Пентагон осуществил около тысячи грузовых рейсов, чтобы вывезти 17 тысяч единиц оборудования и вооружения, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

россия афганистан война талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru