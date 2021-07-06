Рывок к лучшему: что на самом деле могут и не могут сделать управляющие компании

Повышение тарифов ЖКХ стало традиционной общественной претензией в России. От чего это зависит, а главное — как сэкономить на платежах, которые многим давно бьют по карману? Разъяснить ситуацию и рассказать о насущных проблемах жилищно-коммунальной сферы попыталась генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова, ставшая гостьей специального брифинга Медиагруппы «Патриот».

По ее словам, ценовой рост жилищных услуг обусловлен тем, что повышается стоимость самой жизни и ее ресурсов — вопрос решается отнюдь не частными компаниями, а экономической ситуацией в стране и в мире.

«Если внимательно посмотреть на квитанцию, то она у нас делится на две части: жилищные услуги, на которые живет и осуществляет свою деятельность управляющая организация, и коммунальные услуги, где она является просто аккумулятором денежных средств и выплаты коммунальщикам. У нас дорожают ресурсы, и, по большей части, дорожают коммунальные услуги, нежели жилищные», — говорит гендиректор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Формально любая управляющая компания — это бизнес-организация, однако занимается она тем же, чем и товарищество собственников жилья. И такая форма управления оказывается куда более организованной и эффективной, считает Зухра Ефимова.

«Мы в управляющих организациях в основном нанимаем подрядные организации для оказания услуг. Например, содержание и ремонт лифтов или домофонов, оказание автоматических противопожарных услуг. И управляющей организации остается больше именно управления. И дешевле получается, потому что когда нанимаешь подрядчиков, то ты даешь сразу большой объем, и уже они распределяют, как могут отработать по закону», — рассказывает о принципах работы бизнес-леди.

Недовольство качеством тех или иных услуг не позволит жильцу с легкостью сменить управляющую компанию, ведь это на самом деле — тяжелая процедура. И основная причина, как ни парадоксально, — инфантильность основной массы населения, признается Зухра Ефимова.

«Конкуренция серьезная есть, и мною много людей недовольны. Если в начале своей деятельности десять лет назад я говорила, что это — 10% от количества проживающих, то сегодня у меня уже 1% в лучшем случае на большой дом в тысячу квартир. Как я всегда своим (сотрудникам. — Прим. ФАН) говорю, данные люди позволяют нам идти вперед. Потому что после предъявления претензий я думаю, как их избежать, а это — рывок к лучшему», — уверяет директор компании.

Пусть не претензия, но очевидное желание большинства жильцов — экономия на услугах ЖКХ, которые с каждым годом все больнее бьют по карману. Оказывается, это вполне реально, однако только в части коммунальных услуг.

«Потому что жилищные услуги все равно оказываются. Уменьшить это невозможно, потому что мы берем подрядчиков. И есть определенные тарифы, утвержденные Комитетом по тарифам. А так как у меня очень много льготных и социальных квартир, я и собственникам тоже начинаю назначать комитетовские тарифы. А это для населения уже наниматели, то есть ниже уже нельзя», — поясняет гостья эфира.

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Отобрать жилье у собственника, регулярно не платившего по счетам и ставшего должником, у управляющей компании не получится. Однако рычаги давления на таких граждан все-таки есть.

«Мы звоним человеку, составляется телефонограмма, и ему, забывчивому, напоминают, что надо заплатить. Вторым у нас идет уже уведомление о том, что если не оплатят, то мы подаем заявление о выдаче судебного приказа. В течение месяца мы его получаем, еще месяц идет на то, чтобы он вступил в законную силу. И вот в период, когда мы подаем в суд, и людям приходят уведомления, процентов, наверное, 50 у нас оплачивает», — говорит руководитель «Единого города».

А вот на выселение вредных соседей, которыми недовольны остальные жильцы, полномочия управляющей организации уже не распространяются. Компания в таком случае может помочь лишь с осмотром помещения или выдачей информации по запросу полиции или Роспотребнадзора, в чьей компетенции решать такие вопросы.