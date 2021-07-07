Главред «Грамоты.ру» Пахомов объяснил фразу «сильный ливень» на примерах из классики

Известный российский филолог Владимир Пахомов признался ФАН, что фраза «сильный ливень» имеет право на существование, если надо придать экспрессии происходящему с погодой.

Главный редактор сайта «Грамота.ру» в эксклюзивном интервью рассказал, как относиться к желанию различных СМИ привлечь внимание читателей, коробит ли его как кандидата филологических наук фраза «на районе» и какая буква должна быть в конце при склонении имени Манижа.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«Не всегда избыточность — это ошибка»

— Владимир Маркович, в последнее время в связи с климатическими катаклизмами в Москве, да и в других регионах страны тоже, то и дело видишь и слышишь такое — «сильные ливни», «сильнейший ливень» и даже «мощный ливень». Так разве правильно? Сильным ведь может быть дождь…

— Строго говоря, да, ливень — это уже сильный дождь. Но понятно, что здесь нужна какая-то экспрессия, нужно какое-то усиление, потому что мы же понимаем, что бывает просто ливень, а бывает какое-то такое представление, когда льет, что называется, как из ведра, и когда даже слова «ливень» недостаточно для того, чтобы описать ситуацию.

— То есть, получается, что такая фраза вполне имеет право на существование?

— Я думаю, что не стоит относиться к этому как к ошибке. Как я уже говорил выше, эта некая экспрессия, и говорящему или пишущему, очевидно, нужно как-то вот усилить описание, и самого просто слова «ливень» уже мало.

— Тут еще одно новое слово придумали — «суперливень»…

— Я видел, конечно, это своеобразное словечко. Видимо, нужно еще что-то сильнее, чем ливень. Учитывая, какие сюрпризы может преподносить погода.

Но вот смотрите, есть такой Национальный корпус русского языка. Читаем — Александр Грин: «По лужам (днем прошел сильный ливень) торопливо ударяли копыта верховой лошади». Из дневников Николая II: «Ночью был сильный ливень, стало прохладнее и день простоял серый». Лидия Чуковская в книге «Декабристы, исследователи Сибири»: «По дороге из Читы на Петровский завод путников захватил сильный ливень».

То есть в текстах художественной литературы и XIX века, и XX века сочетание «сильный ливень» употребляется — это не какая-то современная придумка.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

— Как бы правила русского языка это не особо сильно нарушает, да?

— Получается, так. Хотя если совсем уж формально подойдем, то да, мы скажем, что, возможно, это избыточное сочетание. Но не всегда избыточность — это ошибка! Потому что в данном случае эта избыточность — намеренная, чтобы передать всю вот эту силу стихии.

— Каково ваше отношение к тому, когда люди говорят: «договора», «сервера», «драйвера», «года» — применительно ко множественному числу, — а не «договоры», «серверы», «драйверы», годы»? Как к этому относиться, в частности, журналистам, которые борются как бы за чистоту и правильность нашего языка? Ну, во всяком случае, стараются бороться…

— Здесь очень важно понимать, откуда такие слова берутся. И вообще — это тема для отдельного, большого, рассказа. Но если коротко, то в именительном падеже множественного числа есть конкуренция окончаний «ы» или «и» и «а» или «я», как то — слесари и слесаря, тренеры и тренера, редакторы и редактора.

На самом деле, существует много слов, которые испытывают колебания, и все это происходит потому, что конкурируют два окончания, происходящие из-за двух древних типов склонения. Это объясняется историей русской грамматики, и ударное окончание «а» потихоньку вытесняет окончание «ы».

Очень много есть слов, где раньше ударение было на корне с окончанием «ы», а сейчас там окончание «а». Например, в справочниках более чем столетней давности, конца XIX века, было написано, что нельзя говорить «поездá», так как это безграмотно, а надо говорить — «поезды». Мы сейчас говорим «поездá». Когда-то было «тóполи», а мы сейчас говорим «тополя́». Когда-то было «тóмы», применительно к собранию сочинений, а мы сейчас говорим «томá».

— Наверняка таких примеров есть огромное множество?

— Да. Когда-то говорили «учители», и сейчас данная форма осталась в таком высоком смысле. Но если мы имеем в виду педагогов, то, конечно, говорим «учителя́». То есть где-то этот процесс произошел уже до нас, а где-то по-прежнему остаются равноправные варианты. И получается, что некоторые окончания абсолютно равноправны. Вот еще пример. «Редакторы» и «редакторá» — и так, и так правильно.

А где-то окончание «а» пока еще отмечается как разговорное или как профессиональное, или как просторечное. Как раз вот в случае вариантов типа «серверá», «тренерá», «договорá» и так далее. Тут имеет место процесс, который объективно происходит в языковой системе.

mosds.mos.ru / «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом - Московский дом соотечественника»

«Меня беспокоит гораздо больше «хейтспич»

— Можно предположить, что в ближайшем будущем такие слова уже будут обыденностью, и никто, в частности, из филологов не станет обращать на это внимания? Я правильно понимаю?

— В общем, да, но не совсем в ближайшем и не со всеми словами. Что интересно, филологи обращают внимание на такое явление, что старые нормы иногда возвращаются. Вот вроде бы уже победило ударение «директорá» и ударение «директоры» стало устаревшим, но в последние годы снова наблюдается это колебание. И нам снова задают вопросы: «А как все-таки правильно-то — «директорá» или «директоры»?» Первый вариант уже как бы утвердился, но и второй еще, видимо, не умер окончательно…

Ударение «договорá» отмечено как разговорное, как нормальное именно в разговорной речи, еще в справочнике «Русское литературное произношение и ударение» 1959 года. То есть еще в словарях пятидесятых годов прошлого века можно прочитать «договор» и «договоры» и в разговорной речи — «договор» и «договорá». Здесь ничего не поменялось более чем за полвека, вот сколько уже времени «договорá» не могут стать нормой литературного языка. И не факт, что станут!

В общем, тут все очень индивидуально: у каких-то слов со временем это ударение появится — у каких-то быстрее, у каких-то медленнее, а у каких-то, может быть, вообще только лет через 100 данный процесс до конца дойдет…

— Скажите, а вас лично коробит, например, фраза «на районе»?

— Меня почти ничего не коробит. А ту фразу я больше как шутку воспринимаю. Очень грамотные люди иногда просто в шутку говорят «на районе», скажем так. А если кто-то говорит не в шутку, ну, понятно же, что это пример просторечия.

Так что меня ничего не коробит и не раздражает, я лишь отмечаю те или иные явления как лингвист, как специалист. При этом тем, кто не знает, что неправильно говорить «на районе», надо только рассказывать, как правильно — «в районе».

uzao.mos.ru / Префектура ЮЗАО города Москвы

— Неужели вас вообще ничего, если уж не коробит, то хотя бы не удивляет, когда кто-то что неграмотно произносит или пишет?

— Знаете, меня больше, честно говоря, удручает или злит, не знаю, какой точный глагол здесь применим, агрессия, которая проявляется в языке — когда мы о чем-то спорим, а спорим обычно яростно и в выражениях не стесняемся. Вот такие вещи, что называется «хейтспич», язык вражды, язык ненависти, слова, которые оскорбляют, унижают собеседника, меня беспокоят гораздо больше, чем какие-нибудь «договорá» или «на районе».

Потому что это вещи системные, а вот когда мы очень сильно ругаемся и без конца спорим по поводу всего, даже вот не знаю, чего… Да по поводу вот даже вакцинации от коронавируса. Там же тоже много всего появилось — например, «вакцинацисты» и прочее-прочее. Вот это мне неприятно.

— И последний вопрос. Как-то услышал спор о том, как все-таки правильно писать склонение имени Манижи — певицы, представлявшей Россию на последнем конкурсе «Евровидение» — через «и» или через «ы»?

— Окончание «и», потому что действует правило «жи-ши», потому что это именно окончание. Вот если бы был корень, если бы это буквосочетание встретилось в корне, то в личных именах, вообще в собственных именах, могут быть отступления от норм, и тут уже как в паспорте записано.

Но вот в данном случае речь идет об окончании, а здесь уже работают те правила орфографии, поэтому здесь тоже пишем через «и».