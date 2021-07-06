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Дочь бывшего вице-премьера Татарстана погибла в ДТП

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:48
Происшествия
Дочь бывшего вице-премьера Татарстана погибла в ДТП
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 6 июля. Дочь бывшего вице-премьера Республики Татарстан погибла в ДТП. Девушку сбил автомобиль, когда она ехала на электросамокате по пешеходному переходу в Москве.

Трагедия случилась у дома 88/2 по Мосфильмовской улице. Отмечается, что дочь бывшего чиновника пересекала дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб города, в том числе бригада скорой помощи. Врачи констатировали гибель 30-летней женщины. Согласно информации СМИ, погибшая была дочерью бывшего министра энергетики Татарстана. Впрочем, официального подтверждения этих данных пока нет. Известно, что жертву на самокате сбил водитель BMW без номеров.

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