Корнилов предположил, что у секретаря украинского СНБО биполярное расстройство

В последнее время украинские чиновники делают столько противоречащих друг другу заявлений, что впору задуматься о наличии у них психических заболеваний. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, возложил на Францию и Германию моральную ответственность за потерю Киевом и Тбилиси ранее подконтрольных им территорий. Крым, Донбасс, а также Абхазия и Южная Осетия, по его мнению, были отчуждены от Украины и Грузии вследствие того, что в 2008 году на саммите НАТО Париж и Берлин выступили против предоставления Киеву и Тбилиси плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

«Меня поражает даже не столько суть этого заявления Данилова, сколько то, что он при всем этом умудрился назвать «нехорошие» Париж и Берлин главными союзниками Украины, — заметил Корнилов. — У секретаря СНБО явно биполярное расстройство личности: «предатели» у него одновременно с этим также и «друзья».

Политолог также удивился логике, которую выстроил украинский чиновник: по его словам, Россия «купила» Францию, заказав у нее военные корабли «Мистраль», а та взамен «сдала» Грузию.

«Но простите, а где же тогда у нас стоят эти «Мистрали»? — сказал эксперт. — А я отвечу: их, уже построенные и готовые к отправке в российские порты, не стали нам продавать из-за той же самой Украины! Чего же французы, так легко «продавшие» грузин, стали отказываться от прямой выгоды из-за украинцев?»

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Собеседник ФАН предположил, что такими трудными вопросами мозг секретаря СНБО озадачиваться не привык.

«Украина продолжает жить в своей парадигме: ей все что-то должны, а она сама, естественно, никому ничего не должна, — заметил Корнилов. — Все предают бедный Киев и все (все!) обязаны его защищать и высылать деньги на содержание! И только тогда, когда это произойдет, Украина великодушно простит западный мир».

Такова, по словам политолога, логика украинского государства «последние лет 7–8 как минимум.