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Хорошая работа: в Петербурге оценили действия ФСБ при задержании консула Эстонии
Весь мир
Хорошая работа: в Петербурге оценили действия ФСБ при задержании консула Эстонии
РУФСБ России по Архангельской области  / 

В Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении материалов закрытого характера эстонский консул Март Лятте. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — говорится в сообщении.

Деятельность дипломата нарушает нормы международного права, поэтому к Марту Лятте будут применены соответствующие меры. В ЦОС ФСБ отметили, что поступок консула несовместим со статусом дипломатического работника. Действия этого человека явно враждебны по отношению к России.

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», — подчеркивается в сообщении.

Заметим, что в апреле в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. Как рассказали в ФСБ, это произошло во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года. Его обязали покинуть территорию страны.

Хорошая работа: в Петербурге оценили действия ФСБ при задержании консула Эстонии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью ФАН прокомментировал задержание эстонского дипломата в Санкт-Петербурге. Он поблагодарил отечественные спецслужбы за хорошую работу.

«В очередной раз троекратное «ура» нашим спецслужбам. Хорошо отработали. В этом нет ничего удивительного. Надо понимать: чем сильнее становится Россия, чем больше ее влияние в мире, тем сильнее против нее будут работать западные спецслужбы. Мы сейчас живем в неспокойное время, поэтому нужно понимать, какая ответственность лежит на наших спецслужбах и гражданском обществе. Мы как никогда должны быть сплоченными и действовать командно», — указал Герман Владимиров.

Таллин отреагировал на задержание эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Москва якобы не заинтересована в конструктивных отношениях с Евросоюзом.

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