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Москвичей предупредили о возвращении аномальной жары в июле
Общество
Москвичей предупредили о возвращении аномальной жары в июле
Агентство городских новостей Москва

Москва, 6 июля. Жаркая погода на территории Москвы сохранится до середины месяца. О том, чего ждать москвичам, во вторник рассказали синоптики.

Согласно данным экспертов, блокирующий антициклон удержит господство в московском регионе до середины июля. По словам синоптиков, в дневное время суток столбики термометров будут показывать до 35 градусов тепла.

Ночное время суток не спасет москвичей от жары, считают специалисты. Ночью температура воздуха не опустится ниже +23 градусов Цельсия. Из-за жары и отсутствия осадков в столичном регионе также повысится пожароопасность. Подобная погода была в Москве в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах.

Погода в европейской части России сформируется под влиянием блокирующего антициклона. Как сообщалось ранее, он принесет аномальную жару, которая продлится две недели.

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