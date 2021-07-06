Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате

Москва, 6 июля. Крупнейший в России фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. Мероприятие стартует 7 августа.

Мероприятие будет проходить при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Прямая трансляция будет вестись на нескольких площадках, в том числе и на официальном YouTube-канале ТК «Мир». Присоединиться к славянскому празднику могут все желающие.

Профессиональное жюри «русского поля» по итогам конкурсов определит победителей в восьми номинациях. Лауреаты выступят перед зрителями в прямом эфире в день открытия.

«В рамках фестиваля жюри определит победителей в восьми номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель»», — сообщает издание «Вести Подмосковья».

В Самарской области прошли концерты Грушинского фестиваля авторской песни. Мероприятие также было перенесено в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.