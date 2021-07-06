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Глава Минздрава ЦАР обеспечит работу больниц в ночное время суток
Весь мир
Глава Минздрава ЦАР обеспечит работу больниц в ночное время суток
facebook.com  /  @RCAMSP

Банги, 6 июля. Жители ЦАР пожаловались на отсутствие помощи со стороны врачей в ночное время суток. Министр здравоохранения республики Пьер Сомсе отреагировал на обращение соотечественников и пообещал исправить ситуацию.

В связи с отсутствием дежурств, больным приходится обращаться к студентам-медикам. Однако начинающие врачи не всегда могут оказать необходимую помощь.

Пьер Сомсе заявил, что в ближайшее время ведомство примет все необходимые меры, а система здравоохранения республики заработает в полную силу.

Глава Минздрава ЦАР обеспечит работу больниц в ночное время суток
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Глава министерства показал высокую эффективность на занимаемом посту. Под его руководством разработана прививочная кампания против COVID-19, нацеленная на максимальное сохранение населения страны.

Доказательством доверия президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера стало назначение Сомсе в новый кабинет министров, сформированный в конце июня.

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