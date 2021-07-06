Могу помереть: Алиса Казьмина рассказала об ухудшении своего состояния

Москва, 6 июля. Бывшая жена скандально известного экс-футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала об ухудшении состояния. Журналистка переживает, что ей осталось жить недолго.

Состояние тяжелобольной супруги бывшего спортсмена заметно ухудшается: выпали волосы, крошатся зубы и обнаружены новые проблемы с суставами. Серьезные изменения произошли на фоне сильного стресса — Казьмину выселяют из элитного поселка, который по документам принадлежит семье Аршавина. Кроме того, через суд с нее требуют неустойку в размере 2 миллионов рублей.

Слушание дела состоится в июле, однако журналистка предполагает, что может не дожить до него. Казьминой важнее заняться жильем для детей, хотя она должна думать о своем здоровье и срочной операции.

«Мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю переселить детей, чем заниматься здоровьем», — рассказала гостья программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

После ухудшения самочувствия Казьмина сразу же обратилась к медикам, которые пришли в ужас. В студии она рассказала, что проводить операцию опасно, но и не делать ее вовсе означает верную смерть.

«Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. И надо найти место для трех детей», — отметила бывшая жена Аршавина.

Однако морально Казьмина словно уже подготовилась к смерти. Недавно на своей странице в социальной сети Instagram она оставила душераздирающее послание, предназначенное четырехлетней дочери Есении.