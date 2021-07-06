Бастрыкин провел совещание на тему детского отдыха во время летних каникул

Москва, 6 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание на тему организации и обеспечения безопасности детского отдыха и оздоровления летом.

С начала летних каникул в результате происшествий погиб 131 несовершеннолетний. В основном они происходили в результате несчастных случаев на воде. Причинами трагедий стало отсутствие надлежащего контроля и внимания со стороны взрослых.

Кроме того, в связи с активной сезонной деятельностью детских летних оздоровительных и образовательных учреждений. Председатель СК России потребовал от руководителей региональных следственных управлений принять меры по обеспечению безопасности и соблюдению условий детского организованного отдыха.

В детском центре «Артек» у ряда детей выявляли наличие коронавирусной инфекции, сообщал ФАН. Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из «Артека» поручил изучить обстоятельства инцидента.