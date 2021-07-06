Стадионы РПЛ задействуют в эксперименте по идентификации зрителей

Москва, 6 июля. Министерство спорта России поддержало запуск добровольной идентификации болельщиков на чемпионате страны по футболу.

В эксперименте по добровольной идентификации зрителей при посещении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) примут участие до семи стадионов. Об этом сообщается в проекте постановления Правительства РФ.

Среди участников эксперимента петербургская «Газпром Арена», Центральный стадион Сочи, «Екатеринбург Арена», «Ак Барс Арена», стадион «Нижний Новгород», а также ростовский и самарский стадионы. В прошлом месяце комиссия по законопроектной деятельности ратифицировала инициативу по введению персонифицированных карт на посещение спортивных соревнований по примеру чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что законодательный проект о введении FAN ID на матчи чемпионата России по футболу будет рассмотрен правительством до конца 2021 года.