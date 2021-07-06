Бастрыкин держит на контроле расследование крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить подробности расследования о крушении самолета Ан-26 на Камчатке.

Бастрыкину доложили подробности об авиакатастрофе, случившейся на Камчатке. Глава ведомства поручил оперативно разобраться в причинах происшествия.

СК рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-26 на подлете к аэропорту поселка Палана. По данным агентства, среди версий — ошибка пилота, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия. В пользу последней версии говорят данные о высокой скорости ветра в районе крушения, а также сильной волне на Охотском море.