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Бастрыкин держит на контроле расследование крушения самолета Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:34
Происшествия
Бастрыкин держит на контроле расследование крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Пресс-служба СК РФ

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить подробности расследования о крушении самолета Ан-26 на Камчатке.

Бастрыкину доложили подробности об авиакатастрофе, случившейся на Камчатке. Глава ведомства поручил оперативно разобраться в причинах происшествия.

СК рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-26 на подлете к аэропорту поселка Палана. По данным агентства, среди версий — ошибка пилота, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия. В пользу последней версии говорят данные о высокой скорости ветра в районе крушения, а также сильной волне на Охотском море.

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