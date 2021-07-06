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В Баку заявили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана в Карабахе

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:22
Политика
В Баку заявили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана в Карабахе
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Marc Fenc / Public Domain

Баку, 6 июля. Минобороны Азербайджана сообщило, что в Карабахе был нарушен режим тишины, в результате чего ранение получил один военнослужащий.

В сообщении отмечается, что оборонное ведомство Азербайджана передало всю информацию о нарушении перемирия командованию российских миротворцев.

Ранее в минобороны Армении заявили, что один военнослужащий армянских ВС получил ранение в результате перестрелки с солдатами азербайджанской армии у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Армянская сторона утверждает, что конфликтная ситуация была спровоцирована военнослужащими Азербайджана.

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Армения азербайджан перестрелка
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