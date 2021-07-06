В Баку заявили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана в Карабахе

Баку, 6 июля. Минобороны Азербайджана сообщило, что в Карабахе был нарушен режим тишины, в результате чего ранение получил один военнослужащий.

В сообщении отмечается, что оборонное ведомство Азербайджана передало всю информацию о нарушении перемирия командованию российских миротворцев.

Ранее в минобороны Армении заявили, что один военнослужащий армянских ВС получил ранение в результате перестрелки с солдатами азербайджанской армии у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Армянская сторона утверждает, что конфликтная ситуация была спровоцирована военнослужащими Азербайджана.