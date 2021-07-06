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РЖД планирует скорректировать долгосрочную программу развития до 2025 года
Экономика
РЖД планирует скорректировать долгосрочную программу развития до 2025 года
wikipedia.org  /  mos.ru

Москва, 6 июля. ОАО «Российские железные дороги» скорректирует долгосрочную программу развития до 2025 года, заявил первый замдиректора РЖД Вадим Михайлов.

В рамках парламентских слушаний, которые состоялись в Совете Федерации, от отметил, что цели и задачи, поставленные правительством и указом президента России, холдинг в ближайшие годы выполнит.

Кабинет министров в марте 2019 года утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Среди ключевых задач — повышение транспортной мобильности, развитие скоростного движения, обновление парка поездов, расширение сети высокоскоростных магистралей, а также развитие инфраструктуры в регионах.

Скоростной электропоезд «Ласточка», который будет следовать маршрутом Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, запустят в ближайшее время. Первый состав такого класса впервые появится на Дальнем Востоке.

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ржд правительство россии программа развития
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