Глава общества спасания на водах назвал виновных в ЧП с россиянами в Гагре

Причиной гибели российских туристов в Абхазии стало тотальное игнорирование владельцами пляжей правил безопасности, включая постоянный мониторинг изменений погоды и предупреждений МЧС. Об этом в интервью ФАН рассказал председатель центрального совета Всероссийского общество спасания на водах, генерал-полковник Петр Нелезин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в шторм. Двоих детей удалось спасти, третий ребенок скончался в больнице, поиски женщины продолжаются. 5 июля стало известно о гибели двух российских туристов за сутки из-за купания в море во время непогоды.

«Никто не отслеживает погодные условия, это никому не нужно. Народ пущен на самотек: приехали — и все к морю отдыхать. А ведь это очень важно, — посетовал Петр Нелезин. — Пляжи отдаются в аренду частным лицам, чтобы заработать, а о безопасности никто не думает. МЧС постоянно дает очень хорошую информацию, но каждый на пляже хочет сэкономить. Люди пришли, заплатили за лежаки — деньги пошли, а остальное никого не касается».

Глава Всероссийского общество спасания на водах отметил, что все пляжи должны быть обеспечены спасательным постом, необходимым оборудованием, предупредительными знаками, а также четко обозначенными зонами для купания детей и взрослых. При этом элементарные требования безопасности часто не соблюдаются не только в бывших советских республиках, но и на российских курортах.

«Абхазия ли это, Крым ли, Черное море ли — вода ни с кем не шутит, она уносит жизни людей. У нас в год число жертв достигает шести тысяч человек. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы каждый пляж соответствовал нормам безопасности, которые предусмотрены законодательством (об ужесточении контроля за соблюдением мер безопасности на пляжах в РФ. — Прим. ФАН). Это больной вопрос, который мы сейчас ставим на уровне правительства: обязательные требования прописаны, но их никто не исполняет», — добавил Нелезин.

mchsra.info / Официальный сайт МЧС Абхазии

Он добавил, что несколько руководителей местных администраций в Смоленской области, допустивших гибель детей на воде из-за несоблюдения правил оборудования пляжей, представителям его организации удалось привлечь к уголовной ответственности.

«Наша работа в этом направлении идет повседневно, но пока мы не добиваемся результатов, которые хотелось бы», — добавил председатель общества.

В воскресенье на Абхазию обрушился шквалистый ветер, сорваны крыши многоэтажек, из-за непогоды множество деревьев были вырваны с корнями, а купание на море сразу для нескольких российских туристов обернулось трагедией. Ранее ФАН установил личность унесенной в море туристки из Санкт-Петербурга.