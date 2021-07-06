Минфин полностью исключил доллар из ФНБ

Москва, 6 июля. Процедура дедолларизации структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) завершена. Об этом сообщило Министерство финансов Российской Федерации.

Доля американской валюты в структуре ФНБ теперь равна нулю. Ранее на доллар приходилось 35% фонда. Помимо этого, Минфин сократил долю фунта стерлингов до 5%. При этом был увеличен объем евро и юаня — до 39,7% и 30,4% соответственно. Доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота — 20,2%, говорится в сообщении министерства.

Объем ФНБ в июне 2021 года сократился на 363 млрд рублей и на 1 июля составил 13,575 трлн рублей. Объем ликвидной части составляет 7,2% ВВП, или 8,313 трлн рублей.

Экономисты ранее рассказали, зачем Россия отказывается от доллара в структуре ФНБ. Они также оценили перспективы полной дедолларизации российской экономики.