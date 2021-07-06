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Профессор РАН утонул при попытке спасти своих детей из воды

  /   Обновлено: 06 июля 2021 19:35
Происшествия
Профессор РАН утонул при попытке спасти своих детей из воды
vk.com  /  ГУ МЧС России по Нижегородской области

Кострома, 6 июля. Российский ученый, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский умер на отдыхе под Костромой. Погибшему было 44 года.

Водолазы вытащили Балановского без признаков жизни из реки Унжа. Дети стали тонуть, так как заплыли слишком далеко. Отец бросился к ним на помощь, но не смог доплыть до суши. О состоянии его детей ничего не известно.

Балановский пошел по стопам своей матери Елены Балановской и стал доктором биологических наук. Генетик изучал русский генофонд, а также генофонд народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии.

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