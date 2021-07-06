Объем биткоинов на криптобиржах достиг минимума с января 2021 года

Москва, 6 июля. Шестимесячный минимум объема биткоинов наблюдается на биржах криптовалют, сообщил аналитический сервис Santiment.

Как объяснили специалисты, текущую ситуацию следует рассматривать как многообещающий признак, указывающий на снижение риска более крупных продаж криптовалюты. Аналитики рассказали, что запасы биткоина на криптобиржах начали сокращаться еще в середине мая, когда произошел обвал курса цифровой монеты до 30 тысяч долларов.

Накануне стоимость биткоина упала на 6%. Рыночная капитализация при этом составила 633 млрд долларов при суточных объемах торгов в 25,8 млрд, пишет РБК.

Биткоин продолжает находиться под давлением с того времени, как власти Китая ужесточили регулирование майнинга. Полный запрет на добычу криптовалют действует в четырех провинциях КНР, а местные банки и другие финансовые организации не могут проводить сделки, связанные с цифровыми активами.

Финансовый аналитик Михаил Кархалев ранее оценил ситуацию на рынке криптовалют. Он также объяснил долгое нахождение биткоина у отметки в 30 тысяч долларов.