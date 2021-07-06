Саранск, 6 июля. Отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов открываются в Мордовии. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В каждом пункте есть зоны для игр, занятия спортом, отдыха и чтения. Провести время с пользой в них могут как пожилые люди, так и лица с ограниченными возможностями здоровья. Подобные центры открылись в нескольких районах Мордовии.

«Здесь можно заниматься фитнесом, йогой, также уделять время творчеству. Мы будем проводить мероприятия, направленные на социализацию, выезжать за город на экскурсии. Также у нас есть зона релаксации. Мы привлекаем межведомственные организации, волонтеров. У нас также можно пройти обучение компьютерной грамотности», — рассказала ФАН специалист по социальной отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов города Ковылкино работе Оксана Салеева.

Отделения открыты с 8:30 до 17:30. В них предусмотрено время для нахождения двух групп. Одни посетители будут гостить до обеда, другие — после. Перед занятиями сотрудники центров каждому участнику измерят температуру, давление и уровень сахара в крови.

Ранее ФАН писал о встрече мордовских волонтеров с «солнечными детьми». Ребята организовали для них рыбалку, пикник и игры.